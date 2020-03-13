Barış Terkoğlu için tahliye başvurusu

OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatları 10 Mart tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne tahliye talebinde bulundu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Terkoğlu’nun soruşturma kapsamında, “şüpheli” olmasının ve tutuklu bulunmasının hukuki ve mantıklı hiçbir yanının bulunmadığı aktarıldı.

Terkoğlu’nun haberi yazan kişi olmadığı ve içerik sağlayıcı konumunda bulunmadığının aktarıldığı dilekçede “Müvekkilin 5651 sayılı kanun kapsamında sorumluluğunu gerektirecek hukuki veya fiili bir dayanak bulunmaması ve Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’ın ifadelerinde müvekkilin sorumlu olmadığına ilişkin beyanların bu hususları doğrulaması nedenleriyle, Terkoğlu’nun tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.”

HALK TV’YE CEZA

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin kimliklerinin açıklandığı iddiasıyla üst sınırdan Halk TV’ye idari para cezası verdi.