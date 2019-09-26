Barış Terkoğlu Fettah Tamince ile Erdoğan'ın avukatları arasındaki akçeli işleri yazdı

Bir dönem Cemaat'in en zengin isimlerinden biri olan Fettah Tamince, 'FETÖ' davalarının tamamından beraat ederken, savunmasını Erdoğan'ın avukatları üstlenmişti. O avukatlar, Tamince'nin KHK ile kapatılıp KHK ile açılan kurumlarında şimdilerde Tamince ile birlikte yöneticilik yapıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında Fettah Tamince ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları arasındaki akçeli işleri yazdı.

Terkoğlu, Tamince'nin KHK ile kapatılıp yine bir KHK ile açılan kurumlarında yöneticilik yapan AKP'li avukatların listesini de açıkladı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Kendi ifadesiyle “idolü Fethullah Gülen olan” işadamı Fettah Tamince’yi her adliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının savunmasını konuşuyoruz. Vicdanı tatmin etmiyor. Peki neden? Sebebi basit. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın avukatları yalnız Cumhurbaşkanı’nın avukatı değildir. Türkiye’nin adliyelerine Cumhurbaşkanı avukatları girdiğinde savcılar kapıda karşılıyor. Açılmayan kimi kapılar onlara açılıyor. Gölge bir adalet bakanı gibi adliyelerde dolaşıyorlar. Zaman zaman hâkimler bile karşılarında suspus oluyor. “Cumhurbaşkanı’nın avukatları” sıfatı adlarının önlerinde gidiyor. Erdoğan’ın adı onlara açık avantaj sağlıyor.

Şimdi...

Adalet Bakanlığı, Tamince’nin Antalya’da “yapılamayan soruşturması”nın yapılmasına karar verdi. Savcılık, becerebilirse soruşturacak. “Becerebilirse” diyorum. Nedeni, yalnızca onu Cumhurbaşkanı’nın avukatlarının savunacak olması değil.

İki kurumun tepesindeki isimler

Tamince’nin üyesi ya da kurucusu olduğu FETÖ iltisaklı birçok kuruluş arasında iki tanesi var: Gaye Vakfı ve ona bağlı olan Antalya Bilim Üniversitesi.

Her ikisi de 15 Temmuz’dan sonra FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatıldı. Sonra “ne olduysa” darbeden 4 ay sonra yeni bir KHK ile açıldı. Her iki kurumdaki “F tipi hamur” herkesin bildiği sır. Hem üniversite hem vakıf bugün yapılacak soruşturmanın merkezinde duruyor.

İşte mesele burada başlıyor.

Bugün üniversitenin resmi sitesine girip mütevelli heyetine baktığınızda başkan olarak Fettah Tamince’yi görüyorsunuz. Başkan Yardımcısı ise Cumhurbaşkanı’nın avukatı Ahmet Özel. Gelelim mütevelli heyeti üyelerine. Listede Cumhurbaşkanı’nın avukatlığını yapan Ahmet Kürşat Köhle ve Erdoğan’ın avukatlığını üstlenen ofisten Tevfik Günal var. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da mütevelli heyetinde. İşte burada çok ilginç bir detay daha var.

Programdan sonra listeden çıktı

Salı sabahı FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuktum. Programda üniversitenin sitesindeki mütevelli heyeti listesini okumuştum. Ertesi gün, yani çarşamba günü, aynı listeyi açtım. Tamince’nin Antalya’daki üniversitesinin mütevelli heyetinden bir kişi eksilmişti. Karşılaştırınca Cumhurbaşkanı’nın bir diğer avukatı Mustafa Doğan İnal’ın listeden çıkarıldığı görülüyordu. Belli ki İnal, mütevelli heyetinden çıkmak istemişti.

Gelelim Gaye Vakfı’na...

Orada da vakıf başkanı, haliyle Fettah Tamince. Genel sekreter yine Cumhurbaşkanı’nın avukatı Ahmet Özel. Vakfın başkan yardımcısı eski AKP’li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel. Üyeler arasında hem yeni vali Münir Karaloğlu, hem de eski vali Sebahattin Öztürk var. Bunun dışında AKP’nin eski vekilleri Mustafa Köse ve Sena Nur Çelik üyeler arasında görünüyor.

Ancak salı sabahı programda gösterdiğim listede, çarşambaya gelindiğinde yine bir değişiklik olmuştu. Cumhurbaşkanı’nın avukatlarından Mustafa Doğan İnal’ın adı vakıf üye listesinden de çıkarılmıştı. Bir diğer çıkarılan isim ise eski AKP milletvekili Sadık Badak’tı. Belli ki her iki isim de gelişmelerin ardından salı günü listeden çıkmıştı.

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Adalet Bakanlığı’nın “Antalya’da soruşturulsun” dediği Fettah Tamince’nin avukatlığını Erdoğan’ın avukatları yapmakla kalmamış. Şehirde soruşturulacak kurumlarının tepesinde Cumhurbaşkanı’nın avukatları, AKP’li siyasetçiler, devletin valileri var. Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, cumhuriyet savcıları burada sağlıklı bir soruşturma yapabilir mi?

Görülüyor ki birileri kendi ikballerini hukukun önüne koymaktan vazgeçmiyor. Türk siyasetine mal olan “önüne yatarım” sözü başka isimlerle yeniden hayat buluyor.

Cumhurbaşkanı’nın hem kendisine hem avukatlarına hem de Türkiye’ye yapacağı bir iyilik var. Antalya’daki soruşturmanın hatta Türkiye’deki başka FETÖ soruşturmalarının sağlıklı yürümesi için Ahmet Özel, Mustafa Doğan İnal, Ahmet Kürşat Köhle gibi avukatlarını azletmek. Devletin valilerini de, partisinin siyasetçilerini de soruşturmanın selameti için söz konusu kurumlardan uzaklaştırmak. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı makamını da daha fazla kirlenmekten kurtarır.

Bir zamanlar metrobüsle adliyeye gelirken, bugün kolunda bir ev parasıyla alınan saat taşıyan kimi avukatlar kuşkusuz bu duruma üzülür. Ama Türkiye’de mahkemeler yeni Petrocelli’ler ile, Petrocelli savunmalarına rağmen adil karar veren hâkimlerle tanışır.