Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 8,1 düştü

Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı net kârı önceki yıla oranla yüzde 8,1 düştü. Sektörün net kârı 6 yıl aradan sonra ilk kez gerilemiş oldu.

Türkiye'de bankacılık sektörünün 2019 yılı net kârı, 2018 yılındaki 54 milyar 123 milyon liradan yüzde 8,1 düşüşle 49 milyar 753 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün net kârı 6 yıl aradan sonra ilk defa gerilemiş oldu. Sektör kârı en son 2014 yılında 2013’e göre gerilemişti. 2013 yılında 24,73 milyar TL olan net kâr, 2014 yılında 24,66 milyar TL’ye gerilemişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün 2019'da kredileri ise yüzde 11 artışla, 2,39 trilyon liradan, 2,66 trilyon liraya, toplam aktifleri yüzde 16,1 artışla 3,87 trilyon liradan 4,49 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da aynı dönemde yüzde 26,1 artışla 2,04 trilyon liradan 2,57 trilyon liraya çıktı.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2019 sonunda yüzde 18,43 ve takipteki alacak rasyosu yüzde 5,33 oldu.