Bank Asya'dan Merkez Bankası'na dikkat çeken atama

Merkez Bankası'nda görevden alınan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir'in yerine getirilen Doğan Başar’ın Gülen Cemaati'ne ait Bank Asya'da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olduğu öğrenildi.

Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir geçtiğimiz günlerde görevden alınırken, yerine getirilen isim ise dikkat çekti.

Daha önce Bank Asya'da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olan Doğan Başar, Merkez Bankası’nda Sinan Binbir'in yerine görevlendirildi.

Başar'ın üniversitelerde Bank Asya’nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve “etkili CV hazırlama yöntemleri” ve “öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği” konusunda da konferanslar verdiği öğrenildi.