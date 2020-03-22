'Bana bak sakın sokağa çıkmayın ha!' AKP'li Cumhurbaşkanı 'Esma Anne' üzerinden 'sıkıyönetim' ilan etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine konu olurken, bugün bir telefon konuşmasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydını paylaştı.

"Bana bak sakın sokağa çıkmayın ha" diyen Erdoğan, videoya ilişkin paylaşımında "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.