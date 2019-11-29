Balkonda inceleme yapan polis, Rabia Naz Komisyonu'na konuştu: Parmak izi yoktu

TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu önceki gün dördüncü toplantısını yaptı.

TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu önceki gün dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir önceki toplantıda olay sırasında görev yapan polis memuru Kutlay Sevinç, komisyona bilgi verdi.

Rabia Naz’ın "düşme ve atlama ihtimaline karşı odasının balkonunda inceleme yaptıklarını" da anlatan Sevinç, “Buralarda parmak izlerine baktık ama yoktu. Bir de çatı katına çıktık. Koşma şeklinde değil ancak biraz daha hızlanıp atlamış olsa sundurmayı geçemez” görüşünü dile getirdi.