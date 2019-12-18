Balıkesir'de kadın cinayeti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mehmet B. (46), kız arkadaşı Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mehmet B. (46) adlı saldırgan, kız arkadaşı Nazan Can'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahı ateşlerken parmağı kopan Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.