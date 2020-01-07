Balerinleri 'burada çıplak insanlar var' diyerek polise ihbar ettiler

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla tramvayda yapılan gösteri 'Burada çıplak vatandaşlar var' denilerek ihbar edildi.

Antalya'da fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi sokağa taşıdı.

Tramvay istasyonlarında dans eden balet ve balerinleri gören kişilerin tepkilerini fotoğraflayan Müge Ayyıldız, bu süreçte yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ayyıldız, "Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Tabi orada ne yaptığımızı anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu" dedi.

Ayyıldız, bu projeyi engelliler için hazırladığını ifade ederek, tamamladığında bir sergi açacağını söyledi.