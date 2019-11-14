Balbay’ın ‘Bitmeyen Deniz Gezmiş’ kitabı Meclis’e sokulmadı

Mustafa Balbay’ın ‘Bitmeyen Deniz Gezmiş’ adlı kitabı ‘güvenlik’ gerekçesiyle Meclis binasına sokulmadı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Mustafa Balbay’ın yazdığı ‘Bitmeyen Deniz Gezmiş’ adlı kitabın TBMM binasına "güvenlik" gerekçesiyle sokulmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Sümer, dün birkaç milletvekilini ziyarete gelen bir avukatın çantasından eski CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay’ın 'Bitmeyen Deniz Gezmiş' adlı kitabının çıktığını söyledi. Sümer, güvenlik görevlilerinin kitabı bir süre inceledikten sonra bu kitapla Meclis’e girilemeyeceğine kanaat getirdiklerini açıkladı.

Sümer, kitapta nasıl bir sakınca olduğunu soran avukata “Güvenlik gerekçesiyle bu tür siyasi kitaplara izin vermeyeceğiz” yanıtının verildiğini aktararak kitabı Genel Kurul’da gösterdi.

Sümer şöyle devam etti:

“Sayın Balbay’ın kitabının Meclis yerleşkesine alınması nasıl bir güvenlik zafiyeti doğuruyor? Bakın, kitap şu an Genel Kurul’da ve benim elimde. Nasıl bir güvenlik eksiğine neden oldu? Kitabın yazarı eski milletvekilimiz Mustafa Balbay’ın da mı Meclis’e girmesini yasaklayacaksınız?”