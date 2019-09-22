Baklavacı saldırganlar dükkanın tabelalarını değiştirdi

Pendik’de hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel, sahip oldukları dükkanın tabelalarını değiştirdi.

Pendik’de hamile kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel, sahip oldukları dükkanın tabelalarını değiştirdi.

Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından saldırganların sahip olduğu baklava şirketi Seydioğlu Baklava'ya açılan davada mahkeme, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti. Kararın ardından dükkan tabelaları indirilmeye başlanmıştı.

Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı yeni tabelalar asıldı.