Bakırköy'deki olayın ardından siyanürle ölümlere araştırma komisyonu

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bunalıma giren babanın eşini ve çocuğunu siyanürle öldürerek intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Bakanlıktan intihar vakalarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu açıklaması geldi.

İstanbul Bakırköy’de 3 kişilik bir ailenin evinde ölü bulunmasının ardından intihar vakalarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu açıklandı.

Sabah saatlerinde Bakırköy Osmaniye'de biri çocuk üç kişilik bir aile evinde ölü bulundu. AFAD ekipleri evde siyanür bulgusuna rastladıklarını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada 38 yaşındaki baba B.D.’nin borçları nedeniyle “girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği”nin değerlendirildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu bildirdi.

Açıklamada "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız” denildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Twitter’dan yaptığı açıklamada intiharlarla ilgili haberlere dair “RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır” dedi.

Geçen hafta İstanbul Fatih’te dört kardeş, ardından Antalya’da ikisi çocuk dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulunmuş, ölümlerin siyanüre bağlı olduğu saptanmıştı.