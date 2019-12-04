Bakırköy'de sağlık çalışanlarından yemek protestosu

Bakırköy Sadi Konuk ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde çalışanlar yemekhane önünde eylem yaptı. Açıklamada, 'Bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin, hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi, kurum tarafından sağlanmak durumundadır' denildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi ile İstanbul Tabip Odası (İTO) İşyeri Temsilciliği bugün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhaneleri önünde "Yemek hakkımıza sahip çıkıyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin, hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi, kurum tarafından sağlanmak durumundadır" denildi.

Hastane çalışanların açıklamasının bir bölümü şöyle: