Bakırköy’de faturalara toplu itiraz: ‘Ameliyat olacağım param yok. Niye? Doğalgaz parası ödeyeceğim’

Bakırköy Postanesi önünde toplanan yurttaşlar doğalgaz ve elektrik faturalarına itiraz dilekçelerini İGDAŞ ve Boğaziçi Elektrik’e gönderdiler. Yanında çocuklarıyla gelen bir yurttaş elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepkisini ‘Ne yapalım, bela mı okuyalım? Katarakt ameliyatı olacağım param yok. Niye doğalgaz faturası ödeyeceğim’ diyerek gösterdi.

Doğalgaz ve elektrik faturalarındaki fahiş bedellere itirazlar sürüyor.

Bugün öğle saatlerinde Bakırköy Postanesi önünde buluşan yurttaşlar faturalara itiraz dilekçelerini İGDAŞ ve Boğaziçi Elektrik’e gönderdiler.

TKP Bakırköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla PTT önünde buluşan yurttaşlar elektrik ve doğalgaza yapılan zamların artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini, itiraz edeceklerini ve zamların geri çekilmesini istediklerini söylediler.

'ELEKTRİĞİM KESİLİRSE BU ÇOCUKLAR NASIL DERS ÇALIŞACAKLAR?'

Yanında çocuklarıyla itiraz kuyruğunu gören Nevzat Koçkar adlı yurttaş kendisinin de itiraz edeceğini belirterek fahiş faturalara tepki gösterdi.





Koçkar “Ayda 90 lira sabit olan benim elektrik faturam bu ay olmuş 238 lira. ‘Ödemezseniz elektriğiniz kesintiye uğrayacaktır’ diyor. Elektriğim kesilirse bu çocuklar nasıl ders çalışacaklar? Doğalgaz da 589 lira gelmiş. Bu işin kurtuluşu ne? Ne yapalım? Bela mı okuyalım? Yiyen yiyor. Yiyemeyen de böyle bizim gibi… Bu yaştan sonra gözlerim görmemeye başladı, katarakt ameliyatı olacağım param yok. Niye? Doğalgaz faturası ödeyeceğim. Hep böyle bütünleşelim, olması gereken yapıyı inşa edelim” dedi.

'BU FATURALARI ÖDEMEME HAKKIM VAR'

Yurttaşlar itiraz dilekçelerini PTT aracılığıyla İGDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’ye gönderdiler.

İGDAŞ’a gönderilen itiraz dilekçesinde “Isınma hakkı, eğitim, sağlık ve barınma gibi en temel insan haklarından biri olup kamusal olarak ücretsiz sağlanması gereken bir hizmettir. Bu temel doğruya dayanarak kurumunuzca kesilen faturalara itiraz ediyorum” denildi.

İtiraz dilekçelerinde elektrik kullanımı ve ısınmanın birer hak olduğu vurgulanarak şirketlerin faturalar aracılığıyla kâr sağlamasının meşru olmadığı belirtildi.

'ZAMLAR GERİ ALINSIN'

Son iki yılda üst üste yapılan zamların kabul edilemez olduğu ifade edilerek bu zamların geri alınması talep edildi.

Yurttaşlar elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin faturalardan çıkarılmasını talep ettiler.

Dilekçelerde bir ailenin temel ihtiyacını karşılayacak elektrik ve ısınma tüketiminin faturalara yansıtılmaması gerektiği ifade edildi. “Bu faturaları ödememe hakkım vardır” denilen iki dilekçede de ödenmeyen faturalar için hanelerin elektrik ve doğalgazının kesilmeyeceği ve açma-kapama bedelinin talep edilemeyeceği belirtildi.

Yurttaşlar anayasal güvence altındaki haklarını kullanarak şirketler ve ilgili devlet organ ve kurumları tarafından Anayasa, yasa, mevzuat ve sözleşmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve mali güçlerini aşan hak ihlallerinin önlenmesini talep ettiler.

