Bakırköy'de depreme hazırlığa ilişkin basın toplantısı

Bakırköy halkı, ilçede imar değişikliği ve depreme hazırlığa ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek, depreme karşı önlem alma sürecindeki eksikliklere işaret etti.

Bakırköy'de bir araya gelen bir grup, imar değişikliği ve depreme hazırlığa ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İstanbul depremi öncesi daha sağlam binalarda yaşayarak depreme olabildiğince hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkat çekildi.

Bakırköy halkının depreme henüz hazır olmadığına işaret edilen basın toplantısında, hasarlı binaların yenilenmesi gerektiği kaydedildi.

Basın açıklamasında, ilçe halkının büyük kısmının hasarlı binalarda oturduklarının farkında oldukları ve evlerini yaptırmak için ekonomik durumlarının müsait olmadığı belirtilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve İmar Komisyonu'na evlerini yeniletmek isteyen vatandaşların talepleri için harekete geçme çağrısı yapıldı.