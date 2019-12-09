Bakırköy’de belediye engelli yurttaşların kullandığı yolu kapattı

Bakırköy Belediyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi girişindeki yolu beton bariyerle kapattı. Engelli yurttaşlar yolun kapalı olması sebebiyle yaklaşık 2 kilometrelik yol kat ederek merkeze ulaşabiliyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) Bakırköy’de bulunan Genel Merkezi’nin önündeki yol Bakırköy Belediyesi tarafından "kaçak hafriyat dökümünü engellemek" gerekçesiyle beton bariyerlerle kapatıldı.

Genel merkeze yaklaşık 500 metrelik yolu kullanamayan engelli yurttaşlar yaklaşık 2 kilometrelik uzun yolu kullanmak zorunda kalıyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, yolun kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yol kapatılınca bizim kullanım alanımız da zorlaştı. Bununla ilgili Bakırköy Belediyesi yetkilileri ile görüştük. En kısa zamanda bu sorunu halledeceklerini söylediler. Yolun kapatılma sebebi olarak da kaçak moloz kamyonlarının moloz ve hafriyat döktüklerini bunu ancak yolu kapatarak önleyebildiklerini belirttiler. Biz de yolun uzadığını ve başka mağduriyetlerimizi dile getirdik. Yaklaşık 3 aydır yolun bir taraftan girişi kapatılmış durumda.” dedi.

DHA'nın haberine göre, TOFD Genel Merkezi'nin bulunduğu arazide 112 Acil noktası ve başka derneklerin de olduğunu söyleyen Baş, ambulansların da kısa yolu kullanamadıklarını ve yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ettiklerini söyledi. Baş, “112 Acil de bizim gibi yolu uzatarak kullanıyor. Acil hastaya ya da acil gidilmesi gereken yere giderken mağduriyet yaşıyor olabilirler” dedi ve engellilerin kullanıldığı yolun sürücülere araba kullanmayı öğretmek için kullanılmasından yakındı.