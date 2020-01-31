Bakanlıktan tarikatlarla ortak kampanya: Bağış yaptırın

İçişleri Bakanlığı, tarikat ve cemaatlerle birlikte 'İdlib’e yardım' adı altında kampanya başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda, merkez ve taşra teşkilatlarına bağlı kamu kurumları ile belediyelere İdlib'e destek kampanyasına katılım çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, yazıda, AFAD, Kızılay gibi kamu kurumlarının yanı sıra cemaatlere yakınlığıyla bilinen dernek ve vakıflar aracığıyla yardım toplanması istendi. İşbirliği yapılan dernek ve vakıfların arasında, Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı, Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Deniz Feneri Derneği gibi kuruluşlar yer alıyor.

Bakanlığın talimatının ardından valiliklerden tüm kamu kurumlarına gönderilen yazılarda ise “Vatandaşların öncelikle SMS ile 10 TL’lik yardımlar yapmasına katılması ve banka hesaplarına bağış yaptırılması” istendi. Ayrıca malzeme yardımı yapmak isteyenlerin de valiliklere yönlendirilmesi istendi.