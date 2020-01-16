Bakanlıktan dikkat çeken Sabiha Gökçen kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.

Yeni havalimanına ulaşımın güçlüğünden dolayı bazı vatandaşlar son bir yıldır Sabiha Gökçen’i sıklıkla tercih ediyordu.

Öte yandan THY de kısa süre önce Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını çekme kararı almıştı.

Kokpit Aero’da yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı’ndan hava yollarına gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Malumları olduğu üzere, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek üzere kapasitenin etkin kullanımı için ilgili kural ve esaslar belirlenerek ilgi yazı ile bildirilmişti.

Halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit olarak mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları bu aşamada Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmeyecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.