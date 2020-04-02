Bakanlık virüsle ilgili çalışma yapmayı ve sonuç açıklamayı izne bağladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili yapılan tüm araştırmaları kendisine bağladı. Bakanlığın ilgili tüm kurumlara yolladığı yazıya göre, virüsle ilgili bilimsel araştırma yapmak ve bunları paylaşmak izne tabi hâle gelmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm ilgili kurumlara gönderilen protokol, koronavirüsle ilgili yapılan ve yapılacak tüm araştırmaları izne bağladı.

Söz konusu protokol tüm üniversitelere gönderilirken, böylelikle bilimsel araştırma yapmayı bakanlık kendi iznine tabi hâle getirmiş oldu.

Bu durum ayrıca bilimsel araştırmaların sonuçlarının halkla paylaşılmasını da zorlaştırıyor.

Bakanlıktan gönderilen söz konusu belgeden bir bölüm şöyle:

"COVİD-19 kapsamında yapılan testler ve sonuçlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin gizliliğini muhafaza etmeyi, bu bilgi ve belgeleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü haricinde kurumunun diğer birimleri de dahil olmak üzere hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamayı, Daire Başkanlığı'ndan yazılı izin almadan bilimsel araştırma yapmamayı, söz konusu verileri bilimsel çalışmalarda kullanmamayı taahhüt eder."

