Bakanlık verileri gizliyor: 'Son derece tehlikeli' sınıfında...

TBMM Çevre Komisyonu üyesi Murat Bakan, pestisit verilerinin gizlendiğini belirtirken, 'Bakanlık, yıl yıl kaç gıda ürününe pestisit analizi yaptığının sayısal verilerini paylaşıyor fakat bunların sonuçlarını gizliyor! Yaptıkları analizlerin sayısal verisini paylaşıp içeriğine ve sonuçlarına dair soruları yanıtsız bırakıyorlarsa burada ciddi bir tehlike ve karartma var demektir' açıklamasında bulundu.

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Meclis gündemine taşıdığı “Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı” tarafından gündeme getirilen ve Dünya Sağlık Örgütü’nce ‘son derece tehlikeli’, ‘çok tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak kabul edilen tarım zehirlerinin (pestisit) öncelikle ve acilen yasaklanması talebine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.

Bakanlık'tan gelen yanıtta gıda ürünleriyle ilgili sorulan birçok soru ise cevapsız kaldı.

Bakanlığın gıda ürünleriyle ilgili gerçekleri gizlediğini söyleyen CHP’li Murat Bakan, “Bakanlık, yıl yıl kaç gıda ürününe pestisit analizi yaptığının sayısal verilerini paylaşıyor fakat bunların sonuçlarını gizliyor! Yaptıkları analizlerin sayısal verisini paylaşıp içeriğine ve sonuçlarına dair soruları yanıtsız bırakıyorlarsa burada ciddi bir tehlike ve karartma var demektir. Bizler ne yiyoruz? Öğrenmek istiyoruz! Bakanlığı şeffaflığa, kamuoyuna açık ve doğru bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Pakdemirli'nin yanıtında, önergeye konu olan aktif maddelerin Türkiye'de kullanım durumları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiği ve nihai kararın kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

5 YILDA 19 BİN 562 GIDA ÜRÜNÜNE PESTİSİT ANALİZİ: SONUÇLAR GİZLİ

CHP’li Bakan’ın 2015-2019 yılları arasında gıda ürünlerinde yapılan pestisit analizlerinin detaylarına dair sorularına, Bakan Pakdemirli şu yanıtı verdi:

Yurt içi gıda denetimleri, denetim programları kapsamında;

2015 yılında 3 bin 193 adet gıda ürününde,

2016 yılında 3 bin 792 adet gıda ürününde,

2017 yılında 3 bin 526 adet gıda ürününde,

2018 yılında 4 bin 286 adet gıda ürününde,

2019 yılında 4 bin 765 adet gıda ürününde pestisit analizi yapılmıştır.

2019 yılında yurt içi gıda denetimleri kalıntı izleme programları kapsamında 369 adet gıda ürününde glyfosate pestisit aktif maddesi analizi yapılmıştır.”

YANITSIZ KALAN SORULAR

2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ülke genelindeki gıda ürünlerinde yapılan pestisit kalıntısı analizleri sonucunda Maksimum Kalıntı Limitini aşan örneklerin oranı nedir?

Ülke genelindeki gıda ürünlerinde yapılan pestisit kalıntısı analizleri sonucunda, gıda ürünlerinde tespit edilen birden fazla sayıdaki pestisit kalıntılarının toplamdaki dağılımı nedir?

Bir başka deyişle, analiz edilen toplam gıda ürünleri içinde kaç adet gıda ürünü 2 adet, kaç adet gıda ürünü 3 adet, kaç adet gıda ürünü 4 adet, kaç adet gıda ürünü 5 adet ve kaç adet gıda ürünü beş ve beşten fazla sayıda pestisit kalıntısı içermektedir?

Analiz edilen ürünlerin birden fazla sayıda pestisit içerip içermediğine yönelik bir değerlendirme yapılmakta mıdır?

2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ülke genelinde kaç adet gıda ürününde Glifosate kalıntı analizi yapılmıştır?

Yapılan analizler sonucunda gıda ürünlerinde tespit edilen Glifosate kalıntılarının minimum, maksimum ve ortalama değerleri nedir? Kaç adet gıda ürünü

Glifosate kalıntısı açısından mevzuata uygunsuz çıkmıştır?