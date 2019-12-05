Bakanlık Şule Çet kararına itiraz edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Şule Çet davasında gerekçeli karar çıktıktan sonra istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet talebiyle itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet’in öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, istinaf mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"nde konuşan Selçuk, Şule Çet davasını bakanlığın takip ettiğini söyledi.

Selçuk dün verilen karara ilişkin "gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz” dedi.

Bakan Selçuk “Sanıkların aldıkları cezanın Şule'yi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak bu olaylardaki temel yaklaşımımız yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olmalıdır. O yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri görüyoruz” diye konuştu.

Şule Çet davasının dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti.

