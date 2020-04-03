Bakanlık 'kadın cinayetleri azaldı' dedi, infaz düzenlemesiyle kadına şiddet uygulayanlar salınacak

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını öne sürdü. Bakanlığın alınan tedbirler sonucu azalma olduğu açıklamasına kuşkuyla yaklaşan Avukat Özge Demir AKP'nin yeni infaz düzenlemesinde son taslağa göre kadınları taciz eden, yaralayan, öldürmekle tehdit eden ve kadınlara hakaret edenlerin neredeyse cezaevinde hiç kalmayacağına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığı, bu yılın ilk 3 ayında kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azalma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 2019'un ilk 3 ayında 82 olan kadın cinayeti sayısının bu yılın aynı döneminde 64 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanun'a istinaden kolluk güçleri tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda 2019'un ilk 3 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 94 bin 852 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yıl bu karar yüzde 66 artarak 157 bin 367 oldu" ifadesi kullanıldı.

Şiddet mağdurlarına yönelik 2019'un ilk 3 ayında 11 bin 419 koruyucu tedbir kararı verildiği, 2020'nin aynı döneminde yüzde 82'lik artışla 20 bin 784 tedbir kararı alındığı da belirtildi.

'AKP TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Konuya ilişkin soL'a konuşan avukat Özge Demir, ''Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun raporuna göre 2019 yılında 474, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü. Pek çok kadın cinayetinde biz kadınların defalarca kez emniyete gittiğini, onlarca suç duyurusunda bulunduklarını ve önlem alınmadığını görüyoruz. Ayşe Tuba Arslan malesef bu durumun en vahim örneği. Kaldı ki kadın cinayetlerinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. AKP en başından beri toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artıran politikalar izledi, izlemeye devam ediyor" dedi.

Demir yeni infaz düzenlemesini hatırlatarak "Yeni infaz yasasında özellikle çocuk istismarcılarına infaz indirimi getirilmesini tekrar gündeme getirdi AKP. Son taslakta yoktu ama Ocak ayından beri bu konunun gündeme getirilip tartışılmasını istiyor AKP. Aynı zamanda son taslağa göre kadınları taciz edenler, kadınları yaralayanlar, kadınları öldürmekle tehdit edenler ve kadınlara hakaret edenler neredeyse cezaevinde hiç kalmayacak" dedi.

Karantina günlerinde ev içi şiddetin artığına yönelik haberlerle ilgili de Demir "Koronavirüs döneminde evde kal çağrısı yapan AKP'nin evdeki kadını koruduğuna da şahit olmadık. BM Kadın Birimi 2019 yılında 'kadınlar için en tehlikeli yer evleridir' dedi. Çünkü kadınların yüzde 80'i evde öldürülüyor. Tüm ülkeler örneğin İtalya, Fransa, Avustralya koronavirüs döneminde evde kalan kadınları korumak için birimlerin 7/24 çalıştığını duyurdu. Yeni kanun hazırlığı içerisinde. AKP, bu çabalara ortak olmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktan ziyade, bunun tam tersi için uğraş içinde. Bu nedenle AKP'nin açıklamasını samimi bulmak zor" diye konuştu.