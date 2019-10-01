Bakanlık, Hacı Bektaş Veli etkinliklerine yardımı kesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri her yıl düzenli olarak yaptığı yardımı bu yıl yapmaması büyük tepki çekti. Türkiye Komünist Partisi Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Ali Haydar Can Sümer konuyla ilgili soL'a değerlendirmede bulundu.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, bakanlığın gönderdiği yazıyla bu yıl 56’ıncısı düzenlenen etkinliklere yardım talebinin uygun görülmediğini açıkladı. CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıarslan da konuyla ilgili bakanlığa soru önergesi vererek her yıl yapılan yardımın bu yıl neden yapılmadığını sordu.

Nevşehir'de 16-17-18 Ağustos'ta bu yıl 56'ncısı yapılan Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne destek talebine Kültür ve Turizm Bakanlığı olumsuz yanıt verdi. Önceki yıllarda yapılan maddi yardımın bu yıl yapılmaması üzerine etkinlerin belediye imkanlarıyla gerçekleştirildi.

EN ÜST ORANDA YAPILACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Hacıbektaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, her yıl yapılan yardımın bu yıl neden yapılmadığını anlamadıklarını dile getirerek, “Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda etkinliğimize düzenli olarak etkinlik organizasyonunda kullanılmak üzere belli bir oranda maddi yardım yapılmaktaydı.

AKP'NİN ÇAĞIRDIĞI SOFRALARA KOŞARAK GİTMEK DEĞİŞTİRMEZ

31 Mart seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Ali Haydar Can Sümer konuyla ilgili soL'a değerlendirmede bulundu.

Sümer "Esas hata AKP'den ısrarla başka bir şey beklemekte. AKP nasıl işsizliğin ve pahalılığın karşısında emekçiler için değil Ali Ağaoğlu için kaynak ayırıyorsa, AKP nasıl deprem tehlikesi karşısında, İstanbul'un açık alanlarını yağmalayıp, işi milyonlar akıttığı diyanete havale ediyorsa, bu durumda da kendine yakışanı yapmıştır. Tabloyu değiştirecek olansa örgütlenmemizdir" dedi.

Sümer, "Toplumsal hayatın dinselleştirilmesi için kamu kaynaklarının yağmalanmasına , asimilasyon için yıllardır süren çabalara dur demenin yolu da örgütlenmekten geçiyor. Hakkımız olan kaynakları söke söke almak için de örgütlenmek zorundayız. Hacıbektaş'ın hak ettiği konuma gelmesi için de örgütlenmek zorundayız" diye konuştu.

Sümer açıklamasında "AKP'nin çağırdığı sofralara koşarak gitmek değiştirmez, yalnızca yardımlara bel bağlamak çözmez, ancak kendi gücümüze güvenmek çözer" dedi.