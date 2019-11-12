Bakanlık Berat Albayrak'ın konuşmasının çarpıtıldığını öne sürdü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak’ın Ordu’da yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını öne sürerek bu haberleri yapanlar ve gündemde tutanlara ilişkin hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Berat Albayrak’ın “Ordu İş Dünyası Buluşması”nda yaptığı konuşmanın çarpıtıldığı öne sürüldü. Bakanlık sözkonusu haberleri yapanlara ve gündemde tutanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığı açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Berat Albayrak ile ilgili olarak bazı internet sitelerinde “Albayrak ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu” şeklinde haberler çıktığı belirtildi ve bu haberlerin “çarpıtma” olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada “Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan terörist ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır” ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Albayrak’ın sözleri şöyle aktarıldı:

“Sayın Bakanımız, ‘İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor ‘Türkiye sivilleri öldürüyor’ diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz.’ ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır.”

Açıklamada "Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.