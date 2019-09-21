Bakanlığın 'kentsel dönüşüm' kapsamına aldığı binaların yerleri belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. İstanbul’da en büyük projeler Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yıl içerisinde 25 bini İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını açıklamıştı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Bakan Murat Kurum’un açıkladığı dönüşüm hamlesinin il il detayları da belli oldu.

İstanbul’da en büyük dönüşüm projeleri Esenler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Üsküdar’da hayata geçecek. İstanbul dışında en büyük kentsel dönüşüm projeleri ise Ankara, Adana, Kayseri, Konya ve Samsun’da başlatıldı.