Bakanlığın açıkladığı 25 hastane ilk başvuru merkezi değil

Basında 25 hastanenin 'vatandaşların korona testi yaptırabileceği hastaneler' olarak duyurulmasına rağmen bu hastaneler şüpheli hastaların başvurarak test yaptırabilecekleri noktalar değil. Şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın kısa süre önce salgında referans hastane olarak açıkladığı 25 hastane basında "vatandaşların korona testi yaptırabileceği hastaneler" olarak haberleştirildi. Öte yandan bu hastanelerin şüpheli hastaların başvurarak test yaptırabilecekleri noktalar olmadığı anlaşılıyor. Bu hastanelerden birinde çalışan bir mikrobiyoloji uzmanı ile konuyu görüştük.

TEST YAPILMIYOR

Bu hastanelerin "vatandaşın başvurduğunda istediği zaman testini yaptırabileceği hastaneler" olması bir yana, KOVİD-19 testinin de yapılmadığı yerler olduğunu belirten sağlık çalışanı "testler hâlâ İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki üç merkezde bakılıyor" dedi. Şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini de belirten hekim "sözü edilen hastanelere ilk başvurulan sağlık kuruluşunda izolasyona alınan ve test sonuçları pozitif çıkan hastaların bir merkezde toplanması ve tedavilerinin sürdürülmesi için böyle bir rol biçildiğini" ifade etti.

PARASINI VEREREK TEST YAPTIRABİLİYOR MUYUZ?

Ayrıca vatandaşlardan bu hastanelerde ücreti ödenerek testin yaptırılıp yaptırılmayacağına dair sorular geldiğini belirten sağlıkçı, böyle bir şeyin de zaten söz konusu olamayacağını söyledi.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Pazartesi günü hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle toplumda nezle belirti ve bulgularının yaygınlaşabileceği uyarısında da bulunan uzman hekim, bunun haklı olarak koronavirüs belirtileriyle karıştırılabileceğini ve yurttaşların panik halinde sağlık kuruluşlarına yönelebileceğini düşünüyor. "Böyle bir durumda tanı merkezi sanılan hastanelerde oluşabilecek bir yığılma KOVİD-19 salgınının yayılması için bir risk oluşturabilir" diyen uzman hekim, 25 Hastane için oluşan algının hızlıca ortadan kaldırılması gerekliliğine işaret etti.

