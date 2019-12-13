Bakanın oteli için halk plajı kaldırılıyor iddiası

Antalya'daki Kadriye Halk Plajı’nın belediyeye tahsisinin, plajın hemen yanında bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otelinin alanının genişletilmesi sebebiyle kaldırıldığı iddia edildi.

Antalya'daki Kadriye Halk Plajı’nın belediyeye tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otel alanının genişletilmesi sebebiyle kaldırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, halk plajının Serik Belediyesine tahsisini isteyerek plajın belediyeye tahsisinin kaldırılmasında Ersoy’un otel alanının genişletilmesinin etkili olup olmadığını sordu.

Plajın yanında Ersoy’un oteli olduğuna dikkat çeken Budak, "Seçim bölgem Antalya'da, Serik Kadriye'de halkın faydalandığı bir plaj vardı. Antalya Serik Belediyesi Ak Parti belediyesidir, buradaki halk plajı belediyeye tahsislidir, dolayısıyla halka tahsislidir ancak bu alan şu anda tahsisin kaldırılması tehdidiyle karşı karşıya" dedi.