Bakanı Akar: 30 ihlal yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Şu ana kadar 30 ihlal yapıldı. Bu ihlallere meşru müdafa çerçevesinde mukavele ettik. Fakat bazı yerlerde de sessiz kaldık' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bağlandığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan satışbaşları şöyle:

'ULUSLARARASI ANLAŞMALARA BAĞLIYIZ'

Bizim herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanmamız mümkün değil. Birincisi, değerler sistemi açısından bizim böyle bir şey düşünmemiz kesinlikle söz konusu değil. Diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde ne atma vasıtası ne de bunlarla ilgili mühimmat var. Bunların tedariki ve üretimi üzerine de hiçbir zaman gitmedik, gitmeyeceğiz. Uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere ve ahlaki değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyız.

'30 İHLAL YAPILDI'

Şu ana kadar 125 araç Resulayn’dan çıktı. Şu ana kadar 30 ihlal yapıldı. Bu ihlallere, silahlı kuvvetler mensuplarımızın herhangi bir şekilde hayati tehlikeleri olduğunda, nitekim bir şehidimiz var, meşru müdafa çerçevesinde mukavele ettik. Fakat bazı yerlerde de sessiz kaldık. Amerikalılarla gerekli koordinasyonu yapmak suretiyle teröristleri bu konuda uyarmalarını, herhangi bir şekilde istenmeyen olaylara sebebiyet vermemelerinin, değilse hiç tereddüt etmeden oradaki askerlerimizin, evlatlarımızın hayatını koruyacağımızın, nitekim, yapılan bu mukavelelerden dolayı da çok sayıda terörist etkisiz hale getirilebildi. Verdiğimiz sözlerin tamamının arkasındayız, karşı tarafında verdikleri sözlere sahip çıkmalarını, arkasında durmalarını istemek hakkımız.