Bakan Varank’tan Eren Erdem hakkında suç duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında cezaevinden tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada kendisine yönelik ”kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Varank'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Eren Erdem'in “Bakan Varank savcıya talimat veriyor. Gizli tanığa bir gazeteci gönderiyor. Bana yönelik soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi hazırlatıp altına imza attırıyorlar. Kumpas kuruluyor” sözlerine yer verilerek bu iddianın asılsız olduğu öne sürüldü.

Varank’ın avukatının verdiği dilekçede “Eren Erdem'in iddia ettiği gibi müvekkilimin bahsi geçen olay ile hiçbir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Hal böyleyken Eren Erdem'in eylemi tümüyle hakaret ve iftira suçunun unsurlarını oluşturmaktadır. Müvekkilimin hukuka aykırı herhangi bir eylemi veya talimatı olamaz. Bu şekilde bir itham sadece müvekkilime değil temsil ettiği, hizmet ettiği millete-devlete saygısızlıktır” denildi.