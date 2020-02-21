Bakan Varank kütüphaneyi böyle tanıttı: Sabaha kadar buradayız!

Saray'daki 'Millet Kütüphanesi'nin açılış töreni dün Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kütüphaneyle ilgili sosyal medya paylaşımında fenomen Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Saray'daki "Millet Kütüphanesi"nin açılış töreni dün gerçekleştirildi.

2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebildiği söylenen kütüphane açılışında konuşan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini söyledi.

ERDOĞAN BAĞIŞ İSTEDİ

Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Burada, çayını kahvesini, simit, kek onları yesin içsin, ücretsiz, para yok... Büyük okuma salonumuzun kubbe çevresinde, çok çok önemli, Alak Suresi'nin 'O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir' ayetleri yazıyor."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışta dua etti. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de katıldı.

'SABAHA KADAR BURDAYIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından, "Bugün açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, hayatı kolaylaştıran dijital uygulamalarda dünyaya örnek olacak" diye yazdı. Varank, Sivasspor taraftarı olan ve "Sabaha kadar buradayız" sözleriyle fenomen haline gelen simitçi Ahmet Yaşin'in sözleriyle kütüphaneyi paylaştı.

7 gün 24 saat açık İkram da var... Sabaha kadar burdayız... pic.twitter.com/vHE7paOYvr — Mustafa Varank (@varank) February 20, 2020

Paylaşımda Yaşin'in sigara bulunan eline Erdoğan fotoğrafı monte edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyla medyada sıkça paylaşılan sözleriyle ilgili Yaşin, "Bu söz bana ait. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

MUHAFIZLAR DA KATILDI

Saray'da artık görmeye alıştığımız Erdoğan'ın "muhafız" ekibi de açılışa katıldı.