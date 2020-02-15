Bakan Varank: Elazığ ve Malatya'daki işletmeler faizsiz kredi kullanabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki işletmelere ilişkin, '150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Varank, "İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak" dedi.