Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 'Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz' dedi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır.

İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var.

Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz.

Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak.

Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.

68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız.

Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanacağız. Oluşan alanı mesire yeri yapacağız."