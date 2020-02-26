Bakan Turhan'dan 5G açıklaması

Cahit Turhan 5G ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turan 'Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri.' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, 5G’ye hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Turhan, 5G altyapı hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek, “5G’yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı’nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz.” dedi.

5G teknolojisine geçişle, diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim yapması ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini dile getiren Turhan, 5G’nin yalnızca görüntü ve haberleşme olmadığını, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant internet olduğunu kaydetti.

Turhan, “Bugün 5G’ye geçtik desek Türkiye’de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım.” diye konuştu.

Turhan, “Bugün her yerde 5G var dediğimiz zaman elinizdeki telefonların hepsini değiştireceksiniz değil mi? Hemen 5G’ye uyumlu telefon alacaksınız. Bu da ithalatımızın patlaması demek. Telefonlar da çok pahalı. Vatandaşın da cebine zarar demek ama herkes de teknolojiye karşı ekmekten sudan daha fazla ilgi duyuyor.” şeklinde konuştu.