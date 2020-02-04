Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un ihale sürecini başlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un imar planının onaylandığını söylerken, 'Askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Ankara'da açıklamada bulundu.

Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacak" dedi

'BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ'

Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

KANAL İSTANBUL İHALESİ

Kanal İstanbul'un imar planının onaylandığını söyleyen Turhan, "Askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" diye konuştu.