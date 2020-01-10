Bakan Turhan: Evet yaptığımız tüm yatırımlar rant projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kanal İstanbul projesinin rant projesi olduğunu belirtenlerin ranttan faydalanacaklarını ileri sürdü ve 'Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Kârlı olmayan bir projeyi niye yapalım' dedi. İBB'nin projeden çekilme hakkı olmadığını savunan bakan 'Faturasını belediyeye göndeririz' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesi dahil yaptıkları tüm yatırımların rant projesi olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul'un rant projesi olduğunu dile getirenlerin ranttan yararlanacaklarını iddia eden bakan "Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant ne demektir kâr demektir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Kârlı olmayan bir projeyi niye yapalım” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesinden çekilme yetkisi olmadığını savunan Bakan Turhan şöyle konuştu:

“Buna tek başına karar veremez ve yargıdan döndü. Senin bu protokolden geriye çekme yetkin yok. Belediye Meclisi kararı çıkarman lazım. Çoğunluğu yok. Biz devletiz, İstanbul’daki bir belediye başkanının bir devlet projesini durdurmak gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Buna devletin hükümetin yetkili organları karar verir. Faturasını da belediyeye göndeririz. Hukuk ölçüsü içerisinde öder ödemez ona da hukuk kararını verir. Hedefimiz 2026’da hayata geçirmek."

