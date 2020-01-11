Bakan Turhan açık konuştu: Evet, Kanal İstanbul rant projesidir

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un rant projesi olduğunu söylerken, 'Evet yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant ne demektir, kar demektir' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul için gelen "rant projesi" eleştirilerine “Evet, yaptığımız bütün projeler rant projesidir. Rant kar demektir, gelir getirecek tüm projeler rant projesidir” diyerek yanıt verdi.

Turhan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun projeden çekilme kararına ilişkin ise, “Buna tek başına karar veremez ve yargıdan döndü. Senin bu protokolden geriye çekme yetkin yok. Belediye Meclisi’i kararı çıkarman lazım. Çoğunluğu yok. Biz devletiz İstanbul’daki bir belediye başkanı bir devlet projesini durdurmak gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Buna devletin hükümetin yetkili organları karar verir. Faturasını da belediyeye göndeririz. Hukuk ölçüsü içerisinde öder ödemez ona da hukuk kararını verir. Hedefimiz 2026’da hayata geçirmek” ifadesini kullandı kullandı.