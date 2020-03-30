Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Selçuk öte yandan, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını kaydetti. Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er TL'lik destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı. Selçuk, "Emekli aylıkları PTT kanalıyla evde ödenecek" dedi. Selçuk, 5 gün önce kısa çalışma ödeneği için gerekli gün sayısının düşürüldüğünü açıklamıştı. İLGİLİ HABER Kısa çalışma ödeneğinde şartlar değişti: Gün sayısı düşürüldü