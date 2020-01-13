Bakan Selçuk'tan imam hatip açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kamuda çalışan pek çok ismin Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına dair soruya yanıt verdi.

CNN Türk'te katıldığı 5N1K programında, kamuda çalışan pek çok ismin Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmasıyla ilgili soruya "Bu konuyu kahve içerken konuşuruz" diye yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ankara'da katıldığı bir programda Selçuk'a 5N1K'da yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Selçuk "Benim için imam hatibin bahçesinde açan çiçek de aynı değer ve güzellikte çiçektir, fen lisesinde açan çiçek de, meslek lisesinde açan çiçek de. Bu tartışmalar, görevdeki insanların durumundan çok okullardaki öğrencileri etkiler. Türkiye'nin artık bunları aşması gerekiyor" dedi. Bakan Selçuk "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumunu, okul türünü ve onun öğrencilerini yok saymak, başarısını görmezden gelmek, mezunlarının kamuda görev almak noktasındaki konumunu polemik konusu yapmak gibi bir tavrın ve yaklaşımın içinde olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Bunun dışındaki zorlama yorumları iyi niyet çerçevesinde görmek mümkün değil" diye konuştu.