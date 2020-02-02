Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında değerlendirmeler yaptı.

'EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediğini' söyleyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Emeklilik için 3 kriter var. Bu kriterlerden biri eksik olduğunda aslında emeklilik hakkını elde etmemiş oluyorsunuz. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı bir açıklamada EYT için "Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek" diye konuşmuştu.

