Bakan Selçuk: Sınıfta kalma geri gelecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta kalınmadığı için eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğü olduğunu, 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselere yeniden sınıf tekrarının geleceğini söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta kalmanın kaldırılmasıyla eğitimde kalitenin düştüğünü belirtti. Selçuk, bu sebepten gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren ortaokul ve lisede sınıfta kalmanın geri getirileceğini açıkladı.

AKP, 2012 yılında çıkardığı bir yönetmelik ile ilkokul dahil ortaöğretimlerde sınıf tekrarını kaldırmıştı.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmıyor.

Ortaokullarla ilgili yönetmelik maddesi şöyle: “Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.”

Lisede başarısız dersi de olsa öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50 ise zayıf derslerine bakılmadan sınıf geçiyor. Bir öğrenci toplam 6 dersten başarısız olsa bile bir üst sınıfta okuyabiliyor.