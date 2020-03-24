Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 milyar liraya yakın asgari destek verileceğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı.

Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye’yiz.