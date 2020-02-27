Bakan Pekcan'dan 'maske fiyatı artışı' açıklaması: Hemen ceza kesmiyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, halk sağlığı krizini fırsata çevirerek maske fiyatlarına zam yapanlara ilişkin, 'hemen ceza kesmiyoruz, önce savunma alıyoruz' açıklamasında bulundu. Pekcan, haksız zamların 104 bin liraya kadar cezası olduğunu söyledi.

Pekin’de yeni koronavirüs salgının başlangıcından bu yana koruyucu maske fiyatlarına 6 defa zam yapan bir eczacı 430 bin dolar cezaya çarptırılırken, Türkiye'de de halk sağlığı krizini fırsata çevirmek isteyen firmalar ortaya çıkmış, maske fiyatlarına zam yapmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fiyat artışı yönünde şikayetler var. İnternet üzerinden satışlar olmak üzere toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Vatandaşlarımız bize bu şikayetlerini ulaştırabilir. Mobil uygulamamız da var. Haksız fiyat artışı (HFA) bildirimi var. Şikayet başvuruya bastıkları anda da bilgi paylaşımı var. Ürün ve firmayla ilgili isterlerse fotoğraf da ekleyebiliyorlar" derken, "Biz ticaret bakanlığı olarak burada hemen ceza kesmiyoruz. Önce savunma istiyoruz. Savunmasını alıp gerçekten sebeplerine bakıyoruz değerlendirdikten sonra reklam kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 marttaydı onu 3’üne çektik. 104 bin liraya kadar cezası var" ifadesini kullandı.