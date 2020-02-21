Bakan Kurum’dan Kentsel Dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ‘Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Kurum kentsel dönüşüm çalışmaları için her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini söyledi.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da yapılan Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecini yürütmek için komisyon kurulacağını ifade eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları; Bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız içerisinde STK’lar, odalar, İBB temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz ve valiliğimizle birlikte tek bir duruş sergileyerek İstanbul’daki vatandaşlarımızın sağlam binalarda oturması için o komisyonun alacağı kararlara hep birlikte uymak suretiyle bu sürecin atımını atmış oluyoruz.

Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütecek, dönüşüm sürecinde kira yardımı vb. gibi birçok düzenlemeleri yapacak. Eğer bir eksiklik var ise yapacağımız yeni kanuni düzenlemelerle sürecin önünü açacak, tarihi Fatih gibi en son Fatih'te tarihi bir çeşme üzerine otellerin yapıldığını gördük ve orada hemen yıkım sürecine girerek o tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak adımları attık.

Bir taraftan tarihsel dönüşümü yapmak durumundayız ki yine bu komisyonun bünyesinde, riskli binaların dönüşümü yönlendirecek ve bu anlamda bir irade ortaya koyacak çalışmayı yapacaklar. Biz bakanlık olarak hem maddi hem manevi hem teknik desteği verecek ve o komisyonla bir bütün halinde çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı ilettiğimizde çok memnun oldular ve herkese selamlarını ilettir, Sayın Cumhurbaşkanımız “Bedeli ne olursa olsun biz bu kentsel dönüşümü yapacağız” dedi.

Dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık, 2019’da 62 bin kentsel dönüşüm başlattık bunların 25 bini İstanbul’da. Başakşehir’de Üsküdar’da Ataşehir’de Güngören’de Bağcılar’da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık.