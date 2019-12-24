Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na yanıt: Böyle bir yetkisi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul projesinden çekildik' açıklamasına ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" konuşmasında Kanal İstanbul tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dün itibariyle Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED sürecini tamamladık ve halkımızın tasarruflarına bırakmak adına 10 gün süreyle ilan ettik. 10 gün içinde ÇED raporuna gelecek olumlu/olumsuz eleştirileri alacağız ve ÇED sürecini tamamlamış olacağız" diyen Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun projeden çekildikleri açıklamasına ilişkin, "İlgili tüm belediyelerle ortak bir çalışma yürütülmüştür ki, bu süreçte en büyük paydaş İBB ile birlikte yürütülmüştür. İBB Başkanı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Grup Başkanvekilimiz de buradalar. Dolayısıyla Meclis'in karar almadığı bir protokolden vazgeçemezsiniz" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeye ilişkin yaptığı son açıklamada, "2018 yılında İBB’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile bana göre usule uygun olmayan bir şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolünden biz çekiliyoruz. Bu kararımız nettir. Çekildiğimizi her iki bakanlığa yazılı olarak iletmiş durumdayız. Protokol yetkisiz bir imzayla devreye sokulmaya çalışılmıştır" demişti.