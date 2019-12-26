Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED Raporu 16 bin sayfa

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin önümüzdeki yıl yapımına başlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalar yapıyor. Kurum projenin önümüzdeki yıl yapımına başlanacağını söyledi.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı olduğunu savunan Kurum, "Gemi sayısı azalsa da boyutları ve yükleri arttı. Yılda 50 bin gemi geçiyor" dedi.

Boğaz'da yılda ortalama 8 kazanın meydana geldiğini söyleyen Kurum, projeyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun 16 bin sayfa olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Bakan Kurum, "İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de, 'imzalamıyorum' de. Toplantı tutanağını imzalıyorsunuz" diye konuştu.

Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED sürecinin "en şeffaf süreçlerden biri" olduğunu iddia etti.

YÜZME HAVUZU

Kurum, sözlerinin devamında "Kanal İstanbul Projesi boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir" dedi. Bakan, Kanal İstanbul’da depremi tetiklemeyeceğini söyleyerek şöyle dedi:

"Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler."

Bakan Kurum, İBB'nin Kanal İstanbul projesine yönelik tepkilerine yönelikse "İBB Kanal İstanbul projesinde ister yer alsın, ister yer almasın. Bugüne kadar projeleri nasıl milletimizle yaptıysak, bundan sonrasında da yapacak güce sahibiz. Katkı yapmalarını zaten beklemiyoruz." dedi.