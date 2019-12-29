Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi için karaya oturan gemiyi örnek gösterdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul tartışmaları ile ilgili konuşurken Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarpan gemiyi örnek göstererek, "Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir" dedi.

Denizli'de, partisinin "İl Danışma Meclisi" toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurum, Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisini hatırlatarak şunları söyledi: "Dün daha Liberya bandıralı dev bir konteyner gemisi Rumeli Hisarı kıyılarında karaya oturdu ve hakikaten çok büyük bir kazadan tüm İstanbullularımız kurtuldu. Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Onun için altını çizerek bir kez daha tekrarlamak isterim ki Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz'ın özgürlük projesidir." İLGİLİ HABER İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması İLGİLİ HABER TKP: Kanal İstanbul'a karşı buluşuyoruz!