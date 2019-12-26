Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğazı, deniz canlılarını koruyacak bir projedir, dolayısıyla Montrö'nün dışında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin önümüzdeki yıl yapımına başlanacağını söyledi. Kurum projenin depremi tetikleyeceği eleştirilerine 'Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler' diye yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin önümüzdeki yıl yapımına başlanacağını söyledi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Kurum, projeye yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek projeyi "özgürlük projesi" diye savundu.

Projeyenin depremi tetikleyeceğine yönelik eleştirilere ise Kurum'un "yüzme havuzu" örneği vermesi dikkat çekti.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı olduğunu savunan Kurum, "Gemi sayısı azalsa da boyutları ve yükleri arttı. Yılda 50 bin gemi geçiyor" dedi.

Boğaz'da yılda ortalama 8 kazanın meydana geldiğini söyleyen Kurum, projeyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun 16 bin sayfa olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Bakan Kurum, "İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de, 'imzalamıyorum' de. Toplantı tutanağını imzalıyorsunuz" diye konuştu.

Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED sürecinin "en şeffaf süreçlerden biri" olduğunu iddia etti.

YÜZME HAVUZU

Kurum, sözlerinin devamında "Kanal İstanbul Projesi boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir" dedi. Bakan, Kanal İstanbul’da depremi tetiklemeyeceğini söyleyerek şöyle dedi:

"Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler."

Bakan Kurum, İBB'nin Kanal İstanbul projesine yönelik tepkilerine yönelikse "İBB Kanal İstanbul projesinde ister yer alsın, ister yer almasın. Bugüne kadar projeleri nasıl milletimizle yaptıysak, bundan sonrasında da yapacak güce sahibiz. Katkı yapmalarını zaten beklemiyoruz." dedi.

'MONTRÖ'DEKİ HUKUKA HERHANGİ BİR ZEVAL GELMEYECEK'

Bakan Kurum, Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle nasıl bir ilişkisi olacağına yönelik soruyaysa şöyle cevap verdi:

"Montrö'yle ilgili bir sıkıntımız yok, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, Kanal İstanbul, Montrö'nün dışında bir projedir. Bizim Türkiye cumhuriyeti olarak yapmış olduğumuz, bu boğaz yoğunluğundan kaynaklı gemi trafiğini, bekleme sürelerini azaltacak, Boğazı, deniz canlılarını koruyacak bir projedir.

Dolayısıyla Montrö'nün dışında bir projedir. Geçmek isteyen oradan geçsin, geçme sürelerini dikkate alarak geçsin.

Ama trafik yükünü, diğer ülkelere baktığınızda da Süveş Kanalı'nda Panama Kanalı'nda alternatif güzergahlarla birlikte bu ticaretin hızlanması için atılmış adımlardır.

Ülkemizde Montrö dışında yapmış olduğumuz, nasıl Boğaz'ın altından geçtiysek, nasıl Üçüncü Köprümüzü, Osmangazimizi yaptıysak, bu da o çerçevede yapılmış bağımsız, özgür bir projedir, Boğazın özgürlük projesidir.

Kanal İstanbul ayrıdır, Montrö ayrıdır, Montrö'deki hukuka herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde İstanbul Projesi yürütülecektir."