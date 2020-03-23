Bakan Koca'nın müjdesi bu oldu: Çin'den ilaç alabiliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Koca, Çin'de tedavide etkin olduğu iddia edilen bir ilaç geliştirildiğini ve bu ilacı almak için anlaştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınına ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgiil "maalesef pozitif vakalar var" diyen Koca, bu konuda hiçbir önlem açıklamazken, ek ödeme uygulamasının 3 ay boyunca tüm sağlıkçılar için tavandan olacağını söyledi.

Koca, ayrıca Çin'deki tedavide etkili olduğu belirtilen bir ilaç için anlaşma yapıldığını, ilk ilaçların getirilip kullanıldığını söyledi.

Koca'nın açıklaması şöyle:

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında çok titiz davranıyoruz.

Buna ilk hastamızın temas çevresinden başladık, sonraki hastalarımızda da katı bir şekilde uyguladık.

KAYBETTİĞİMİZ HASTALARIMIZ İLERİ YAŞTA

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum, onların virüsten etkilenmemesi için sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun size ihtiyacı var, ailelerinizin ihtiyacı var. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandırıldı, kurala uyun.

32 BİN SAĞLIK PERSONELİ DAHİL EDİYORUZ

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemesini iyileştirme çalışması yapıyoruz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaya devam edecek.

SAĞLIK MALZEMESİ İHRACATI DURDURULDU, KATI YAPTIRIM UYGULANACAK

Bazı malzeme üreticilerine katı yaptırım uygulanacak, ihracat durdurulmuştur.

Pandeminin yoğun olduğu dönemde sağlık malzemelerinin yurt dışına satış için görüşmeler yapıldığı biliniyor. Yoğun stok yapanlara baskı yaptık.

EL KOYMA DEVREYE GİREBİLİR

Şu ana kadar 20 firmayla anlaştık, anlaşma yapmayanlar için el koyma da devreye girebileceğini söylemek istiyorum

Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.

HIZLI TARAMA KİTLERİ DEVREYE SOKULACAK

Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR

İyileşen vakalarımız var, 14 günün geçmesi gerekiyor. Bu sayının fazla olduğunu söylemek istiyorum.

Çin'den iyi sonuç verdiği belirtilen ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Bu ilacın tedavi sürecini kısalttığı belirtiliyor.

Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir, devletin ilan etmesi gerekmiyor illa. Herkes odasında kendini izole edebilir.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 60 YAŞIN ALTINDA İKİ HASTA VAR

-91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışında hayatını kaybeden bütün hastalar 61'in üzerinde

Yeni vaka sayısını gün sonunda açıklayacağız. Bu sabah da verilebilir ama sabah sonuçlanmıyor, gün sonuda vakalar toplandığında veriyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA POZİTİF VAKALARIMIZ VAR

Sağlık çalışanları arasında pozitif vakalarımız var maalesef.

Biz hiçbir testten ücret almıyoruz, almayacağız. Biz kitleri ve ilaçları paralarını vererek alıyoruz.

ÜLKENİN GENELİNDE POZİTİF VAKALAR VAR

Ülkenin genelinde pozitif çıkan vakalar var, Van burada öne çıkan bir yer değil.

Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.