Bakan Koca'dan yeni açıklama: Vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ''Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir'' dedi.