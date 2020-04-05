Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il sağlık müdürlerine yaptığı konuşmada 'Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele konusunda dün 81 il sağlık müdürüyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

Dün akşam 22.30'da başlayıp 3 saat süren video konferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Görüşmede, pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Koca "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O nedenle birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla tanısını koyup, erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli" dedi.

'YOĞUN BAKIM YATAKLARIMIZI DAHA REEL KULLANMAYA GAYRET EDELİM'

Tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini belirten Koca "Özellikle koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim. Yani, yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hastanın yoğun bakımda, serviste takip edilmesi gereken hastanın da ilk planda serviste takibi son derece önemli. Entübasyon safhası ne kadar uzatılabilirse, bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Koca daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.