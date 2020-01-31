Bakan Koca: Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, Çin'den gelen 11 bin yolcunun termal kamera ile tarandığını, koronavirüs tanısı konulan kimse olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda yeni koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 gün önce termal kamera sistemlerini devreye soktuklarını söyleyen Koca "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu 11 bin kişiden herhangi bir pozitif Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı. Şüpheli olan vaka da olmadı" dedi.

Konuyla ilgili bir bilim kurulu oluşturulduğunu ve kurulun bir rehber hazırladığını anlatan Koca "Çin'den gelen veya Çin'e giden kişilerde ateş, bulantı, ishal gibi bir belirti, şikayet olduğunda o durumda en yakın sağlık kuruluşumuza müracaat edilmesi ve rehber doğrultusunda hekim arkadaşımız yaklaşım göstereceğini söylemek istiyorum" dedi.

"Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" diyen Koca şunları söyledi: "Bu konuda çok yaygın, yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanemizde ise var olan şüpheli olan iki hastamızın sonuçları negatif çıkmıştı, o iki hastamızı taburcu ettik. O şekilde takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum."

Çin'den gelen her vatandaşın karantinaya alınmadığını belirten Koca, hastalığın yoğun olduğu Vuhan'dan gelen toplam 50 kişi için karantina uygulaması yapılacağını söyledi.

Koca "Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi" diye konuştu.

Bu güne kadar şüpheli olan hasta sayısının 70 olduğunu açıklayan Koca "Hiçbirinde Koronavirüs pozitif çıkmadı" dedi.

